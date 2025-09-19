PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit Personenschaden auf der Bonner Straße

Wuppertal (ots)

Am 18.09.2025, gegen 22:22 Uhr, kam es auf der Bonner Straße in Solingen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von einem PKW und einem Krad.

Eine 19-jährige Frau befuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit ihrem Audi A 3 die Bonner Straße in Fahrtrichtung Landwehr und wendete über eine durchgezogene Linie. Hierbei übersah die 19-jährige Frau den von hinten anfahrenden 26-jährigen Kradfahrer mit seinem Krad der Marke Honda. Es kam zu einem Zusammenstoß und einem daraus resultierenden Sturzgeschehen.

Der Kradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch einen Notarzt vor Ort versorgt. Mittels Rettungswagen wurde der Kradfahrer einem Krankenhaus zugeführt.

Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro.

Die Bonner Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme von 3 Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
E-Mail: PatrickHarald.Groeteke@polizei.nrw.de
Telefon: 0202-2848499

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

