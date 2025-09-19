POL-W: W Radfahrtraining in der Jugendverkehrsschule während der Herbstferien 2025
Wuppertal (ots)
Als Reaktion auf die steigenden Unfallzahlen und zur Vermittlung von Übungen für die motorischen Fähigkeiten bietet die Verkehrsunfallprävention in Kooperation mit der Verkehrswacht Wuppertal in den Herbstferien 2025 erneut Trainingsmöglichkeiten für alle Altersklassen mit dem Fahrrad oder Pedelec an.
An folgenden Terminen finden die Veranstaltungen in der Jugendverkehrsschule, Ehrenhainstraße 110 in Wuppertal-Vohwinkel statt:
Dienstag, 14.10.2025
Donnerstag, 16.10.2025 Dienstag, 21.10.2025 Donnerstag, 23.10.2025
jeweils in den Zeiten von
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Teilnahmevoraussetzungen sind ein eigenes Fahrrad, ein passender Fahrradhelm und für Kinder zusätzlich ein/e Erziehungsberechtigte/r.
Aus organisatorischen Gründen sind Voranmeldungen per E-Mail erforderlich:
Verkehrsunfallpraevention.Wuppertal@polizei.nrw.de
