Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrtraining in der Jugendverkehrsschule während der Herbstferien 2025

Wuppertal (ots)

Als Reaktion auf die steigenden Unfallzahlen und zur Vermittlung von Übungen für die motorischen Fähigkeiten bietet die Verkehrsunfallprävention in Kooperation mit der Verkehrswacht Wuppertal in den Herbstferien 2025 erneut Trainingsmöglichkeiten für alle Altersklassen mit dem Fahrrad oder Pedelec an.

An folgenden Terminen finden die Veranstaltungen in der Jugendverkehrsschule, Ehrenhainstraße 110 in Wuppertal-Vohwinkel statt:

Dienstag, 14.10.2025

Donnerstag, 16.10.2025 Dienstag, 21.10.2025 Donnerstag, 23.10.2025

jeweils in den Zeiten von

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Teilnahmevoraussetzungen sind ein eigenes Fahrrad, ein passender Fahrradhelm und für Kinder zusätzlich ein/e Erziehungsberechtigte/r.

Aus organisatorischen Gründen sind Voranmeldungen per E-Mail erforderlich:

Verkehrsunfallpraevention.Wuppertal@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell