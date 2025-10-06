PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich alkoholisiert Auffahrunfall verursacht - Führerschein sichergestellt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 20.25 Uhr, verursachte ein mutmaßlich alkoholisierter 47-jähriger Pkw-Fahrer einen Auffahrunfall. Der 47-Jährige befuhr die Wiesentalstraße in Richtung Weil am Rhein und bemerkte an der Kreuzung zur Teichstraße den vor ihm fahrenden und wegen der Lichtzeichenanlage bremsenden 24-jährigen Pkw-Fahrer zu spät. Der 47-Jährige fuhr dem 24-Jährigen auf. In der Folge kollidierte der Pkw des 24-Jährigen mit der vor ihm bremsenden 77-jährigen Pkw-Fahrerin. Es wurde niemand verletzt. Ein bei dem 47-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,3 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw des 47-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

