Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich alkoholisiert Auffahrunfall verursacht - Führerschein sichergestellt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 20.25 Uhr, verursachte ein mutmaßlich alkoholisierter 47-jähriger Pkw-Fahrer einen Auffahrunfall. Der 47-Jährige befuhr die Wiesentalstraße in Richtung Weil am Rhein und bemerkte an der Kreuzung zur Teichstraße den vor ihm fahrenden und wegen der Lichtzeichenanlage bremsenden 24-jährigen Pkw-Fahrer zu spät. Der 47-Jährige fuhr dem 24-Jährigen auf. In der Folge kollidierte der Pkw des 24-Jährigen mit der vor ihm bremsenden 77-jährigen Pkw-Fahrerin. Es wurde niemand verletzt. Ein bei dem 47-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,3 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw des 47-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell