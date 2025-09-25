Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Anwohnerin vertreibt Diebe aus ihrem Wohnwagen

Hamm-Mitte (ots)

Eine aufmerksame Zeugin vertrieb am 24.September gegen 15.15 Uhr eine 3-köpfige Bande junger Männer aus ihrem abgestellten Wohnwagen.

Die Täter hatten offenbar vorher das Fenster im Bereich der Deichsel aufgehebelt und waren darüber eingestiegen.

Als sie angesprochen wurden, ergriffen die drei Männer die Flucht in Richtung Münsterstraße. Dabei ließen sie einen ebenfalls gestohlenen E-Scooter zurück, welcher durch die Polizei im Anschluss sichergestellt und der Eigentümerin wieder ausgehändigt werden konnte.

Bei der Spurensicherung fanden die Ermittler außerdem weiteres Diebsgut aus anderen Taten.

Bei den drei Personen handelt es sich um junge Männer mit dunklem Teint. Einer wird auf 1,85 Meter geschätzt und trug einen Vollbart und schwarze Haare. Er war schlank und trug bei der Tat eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose. Die anderen beiden Täter waren jeweils etwa 1,70 Meter groß, ebenfalls von schmaler Statur mit dunklen Haaren und Vollbart. Der eine trug einen beigefarbenen Pullover, der andere einen Rucksack.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(Tei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell