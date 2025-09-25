Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten auf der Dortmunder Straße

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße zogen sich am Mittwoch, 24. September, zwei Mitfahrer gegen 15 Uhr leichte Verletzungen zu.

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Dortmunder Straße in östliche Richtung. In Höhe der Sandbochumer Straße bremste er ab, da vor ihm ein Transporter in eine Grundstückseinfahrt abbog. Der hinter ihm fahrende 59-jährige VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 51-jährige Beifahrer und die 55-jährige Beifahrerin des Mercedes leicht. Zwei Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 6.500 Euro. (bf)

