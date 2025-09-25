POL-HAM: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten auf der Dortmunder Straße
Hamm-Herringen (ots)
Bei einem Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße zogen sich am Mittwoch, 24. September, zwei Mitfahrer gegen 15 Uhr leichte Verletzungen zu.
Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Dortmunder Straße in östliche Richtung. In Höhe der Sandbochumer Straße bremste er ab, da vor ihm ein Transporter in eine Grundstückseinfahrt abbog. Der hinter ihm fahrende 59-jährige VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.
Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 51-jährige Beifahrer und die 55-jährige Beifahrerin des Mercedes leicht. Zwei Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.
Es entstand ein Sachschaden von zirka 6.500 Euro. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell