PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten auf der Dortmunder Straße

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße zogen sich am Mittwoch, 24. September, zwei Mitfahrer gegen 15 Uhr leichte Verletzungen zu.

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Dortmunder Straße in östliche Richtung. In Höhe der Sandbochumer Straße bremste er ab, da vor ihm ein Transporter in eine Grundstückseinfahrt abbog. Der hinter ihm fahrende 59-jährige VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 51-jährige Beifahrer und die 55-jährige Beifahrerin des Mercedes leicht. Zwei Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 6.500 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 10:35

    POL-HAM: Alleinunfall auf der Lippestraße

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein 16-jähriger Rollerfahrer verletzte sich am Dienstag, 23. September, bei einem Alleinunfall auf der Lippestraße leicht. Der Jugendliche befuhr gegen 7.35 Uhr die Lippestraße in Richtung Westen. Er beabsichtige rechts in den Haarener Weg abzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Roller. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf) ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:35

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Schultenstraße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Montag, 22. September, 22 Uhr und Dienstag, 23. September, 13.30 Uhr einen geparkten BMW auf der Schultenstraße. Der Pkw wies Dellen und Lackkratzer auf der Fahrerseite auf. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren