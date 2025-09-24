POL-HAM: Alleinunfall auf der Lippestraße
Hamm-Uentrop (ots)
Ein 16-jähriger Rollerfahrer verletzte sich am Dienstag, 23. September, bei einem Alleinunfall auf der Lippestraße leicht. Der Jugendliche befuhr gegen 7.35 Uhr die Lippestraße in Richtung Westen. Er beabsichtige rechts in den Haarener Weg abzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Roller. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)
