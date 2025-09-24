POL-HAM: Alleinunfall auf der Lippestraße

Hamm (ots) - Häufig ist das Vorgehen dasselbe: Mit professionell wirkenden Webseiten, Videos in den sozialen Medien, Kontakt über Messenger-Dienste mit angeblich seriösen Chats oder aggressiver Werbung versuchen Betrüger ihre Opfer zu schnellen Geldanlagen zu überreden. Versprochen werden hohe Gewinne bei geringem Risiko - doch am Ende bleibt anstatt des Gewinns nur die Gewissheit, betrogen worden zu sein. So auch bei einem 75-jährigen Senior aus Hamm. Über einen ...

mehr