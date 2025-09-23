PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht vor Anlagebetrug

Hamm (ots)

Häufig ist das Vorgehen dasselbe: Mit professionell wirkenden Webseiten, Videos in den sozialen Medien, Kontakt über Messenger-Dienste mit angeblich seriösen Chats oder aggressiver Werbung versuchen Betrüger ihre Opfer zu schnellen Geldanlagen zu überreden. Versprochen werden hohe Gewinne bei geringem Risiko - doch am Ende bleibt anstatt des Gewinns nur die Gewissheit, betrogen worden zu sein.

So auch bei einem 75-jährigen Senior aus Hamm. Über einen Social Media-Account nahm eine ihm unbekannte Person Kontakt zu ihm auf. Über eine professionell wirkende WhatsApp-Gruppe gewannen die Cyberkriminellen zunächst sein Vertrauen, ehe er immer tiefer in die Fänge der Betrüger geriet und sich letztendlich dazu verleiten ließ, in einen angeblichen Aktienfonds mit vermeintlich hoher Rendite einzuzahlen. Besonders perfide: Um an noch mehr Geld von ihren Opfern zu gelangen, nutzen die Betrüger teilweise Apps, die ihnen eine falsche Vermögenssumme vorgaukeln.

Im Falle des Mannes aus Hamm brachten die vermeintlichen Broker ihn um eine Gesamtsumme im höheren fünfstelligen Bereich. Viele Menschen sind unerfahren im Online-Trading: Das nutzen Cyberkriminelle für ihre Machenschaften aus und bringen das Geld ihrer Opfer auf eigene Konten im Ausland. Die Kriminellen geben sich sehr überzeugend und selbstbewusst als echte Broker aus. Sie wissen genau, wie sie das Vertrauen ihres Gegenübers gewinnen und es anschließend unter Druck setzen, Geld zu investieren.

Die Polizei rät eindringlich:

   - Seien Sie bei jedem unaufgeforderten Kontakt misstrauisch!
   - Hohe Renditeversprechen sind immer ein Warnsignal!
   - Überweisen Sie kein Geld an eine Bankverbindung, die Sie nicht 
     kennen!
   - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 
     und zum Vertragsabschluss drängen.
   - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen oder 
     spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für 
     Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden 
     Angebote prüfen.
   - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der 
     Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes 
     Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. (ds)

Weitere Informationen zum Thema Anlagebetrug finden Sie hier: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:

https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Finanzbetrug/Anlagebetrug/WhatsApp/anlagebetrug_whatsapp_node.html;jsessionid=1F85E43205BBB54218CF028C841009CC.internet971

Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/anlagebetrug-ueber-whatsappgruppen-vorsicht-vor-diesen-maschen-110487

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

