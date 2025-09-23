POL-HAM: Parfümdieb vorläufig festgenommen

Hamm-Uentrop (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montagnachmittag, 22. September, gegen 15.15 Uhr, eine Lagerhalle an der Frielinghauser Straße in Brand. Herbeigeeilte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch an. In der Halle, in der das Feuer ausbrach, waren Papierbehälter mit Kunststoffgranulat gelagert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die ...

mehr