POL-HAM: Parfümdieb vorläufig festgenommen
Hamm-Mitte (ots)
Ein 49-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz klaute am Montagabend gegen 19.30 Uhr Parfüm aus einer Parfümerie am Richard-Matthaei-Platz. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die Tat. Bei der Durchsuchung stellten die herbeigerufenen Beamten ebenfalls eine Reizstoffsprühflasche in der Jacke fest. Da der Mann bereits mehrfach durch Diebstahldelikte aufgefallen war, wurde er vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. (bf)
