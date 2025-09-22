Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW 320D vor Wohnhaus entwendet

Hamm-Uentrop (ots)

Ein BMW 320D XDrive wurde in der Nacht von Samstag, 20. September, auf Sonntag, 21. September, vor einem Einfamilienhaus "Auf dem Placken" entwendet.

Das schwarze Fahrzeug mit Dortmunder Kennzeichen war auf der Straße vor dem Haus geparkt. Der Wagen ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Bei diesen Fahrzeugen erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Die Diebe können das Funksignal von dem Schlüssel im Haus aufgreifen und gelangen so widerrechtlich in den Wagen.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise auf den gestohlenen BMW sowie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die in Tatortnähe aufgefallen sind: Telefon 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell