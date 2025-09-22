POL-HAM: Geparktes Fahrzeug an der Hohenhöveler Straße beschädigt
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Der am Fahrbahnrand der Hohenhöveler Straße geparkte Mercedes eines 53-jährigen Hammers wurde am Samstag, 20. September zwischen 0.30 und 13 Uhr im Heckbereich beschädigt.
Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.
Die Polizeibeamten sicherten Fremdlack eines möglicherweise verursachenden Fahrzeuges.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (Tei)
