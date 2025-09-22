Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Beim Ladendiebstahl ertappt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 29-Jähriger aus Hamm wurde gemeinsam mit einem 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz am 20. September durch den Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts am Richard-Matthaei-Platz beim Ladendiebstahl beobachtet.

Der Detektiv verständigte die Polizei. Die Beiden kamen nach vorläufiger Festnahme in die Polizeiwache. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Rasierklingen und weiteres Werkzeug.

Das Diebesgut im Gesamtwert von 350 Euro konnte dem Geschäft wieder ausgehändigt werden.(Tei)

