Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Reha-Praxis

Hamm-Mitte (ots)

Eine Reha-Praxis am Westring war am Freitag, 19. September, das Ziel von einem unbekannten Einbrecher.

Gegen 19.10 Uhr hebelte der Tatverdächtige die Zugangstür der Praxis auf. Er durchwühlte die Räume und entwendete Elektronik und Bargeld. Der Einbrecher ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat einen Dreitagebart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Kappe, eine schwarze Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Zudem trug er weiße Handschuhe und eine weiße Umhängetasche.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell