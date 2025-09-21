PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet zu Fuß und leicht verletzt vom Unfallort

Hamm-Mark (ots)

Ein alkoholisierter 46-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr bei einem Alleinunfall leicht verletzt. Der Mann flüchtete bei Eintreffen der Polizei zunächst zu Fuß vom Unfallort. Er konnte unweit der Unfallörtlichkeit gestellt werden. Der Unfallverursacher befuhr zunächst mit einem Mercedes-Benz den Hohefeldweg aus der Mark kommend in Fahrtrichtung Süden. An der Einmündung Caldenhofer Weg beabsichtigte er nach rechts in Richtung Innenstadt abzubiegen. Dabei kam er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links ab. In der Folge kam es auf der dortigen Verkehrsinsel zur Kollision mit einem Verkehrszeichen und einer Laterne. Die versuchte Flucht konnte durch die unmittelbar eintreffenden Polizeibeamten verhindert werden. Der Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und anderer berauschender Mittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Leichtverletzte wird sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr eingesetzt werden. Darüber hinaus erschienen Mitarbeiter der Stadtwerke. Sie kümmerten sich um die beschädigte Laterne. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 30000 Euro. (ag)

