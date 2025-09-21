Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Alleinunfall

Hamm-Westtünnen (ots)

Eine 50-Jährige wurde am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Vier Pkw wurden zum Teil schwer beschädigt. Die Frau befuhr mit ihrem Toyota Yaris den Heideweg in südwestliche Richtung und kam aus ungeklärten Gründen unweit der Einmündung Brahestraße nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte ihr Toyota mit drei weiteren auf dem Parkstreifen befindlichen Pkw. Dabei handelt es sich um einen Opel Astra, einen Ford Focus und einen Dacia Lodgy. Die 50-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (ag)

