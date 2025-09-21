PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten jungen Männern nach verbotenem Kraftzeugrennen

POL-HAM: Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten jungen Männern nach verbotenem Kraftzeugrennen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Hamm (ots)

Am Sonntag, den 21. September 2025 kam es um 01:15 Uhr zu einen Verkehrsunfall mit Personenschaden im innerstädtischen Verlauf der Werler Straße (B 63).

Nach ersten Erkenntnissen geriet hier ein mit fünf Insassen besetzter Pkw BMW nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Kollision mit einer Mittelinsel und einer Schrankenanlage kam der Pkw zum Stillstand.

Der PKW wurde durch einen 19jährigen Fahrzeugführer aus Hamm gelenkt. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere männliche Mitfahrer im Alter von 19 Jahren sowie zwei männliche Mitfahrer im Alter von 18 Jahren.

Alle Insassen des verunfallten Pkw erlitten Verletzungen. Die Verletzungsgrade stellen sich derzeit als leicht dar. Lediglich bei einem 18jährigen Mitfahrer besteht die Möglichkeit, dass dieser zur stationären Behandlung in einem örtlichen Krankenhaus aufgenommen wird.

Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass der verunfallte BMW mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit zusammen mit einem bisher unbekannten Mercedes über die Werler Straße in Fahrtrichtung Süden gefahren sei. Hierbei sei es zu mehreren Überholvorgängen der beteiligten Fahrzeuge gekommen.

Während der BMW verunfallte, entfernte sich der Mercedes von der Unfallstelle.

Der Vorgang wird unter anderem als Gefährdung des Straßenverkehrs (§315c StGB) und als verbotenes Kfz-Rennen (§315d StGB) klassifiziert.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Der verunfallte BMW und der Führerschein des Fahrzeugführers wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen durch die Polizei zur Sachverhaltsaufklärung dauern an, Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916 0 entgegen.

   -ck-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 09:38

    POL-HAM: Zusammenstoß mit Personenschaden

    Hamm-Herringen (ots) - Leicht verletzt kam der 77-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades aus Hamm in ein Krankenhaus, nachdem er am 18. September, gegen 13.30 Uhr im Kreisverkehr der Johannes-Rau-Straße im Bereich der Straße Am Lausbach mit dem Pick-Up einer 19-jährigen Hammerin kollidierte und stürzte. Der 77-Jährige war bereits in dem Kreisverkehr unterwegs, als die 19-Jährige mit ihrem Ford aus der ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 09:37

    POL-HAM: Verletzte E-Scooter-Fahrerin im Kreisverkehr

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine 18-jährige Fahrerin aus Hamm kollidierte am 18.September um 13.39 Uhr mit dem VW eines 42-jährigen Hammers und kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige fuhr aus der Friedrich-Ebert-Straße in den Kreisverkehr an der Hammer Straße ein, wo sie mit dem aus der Hammer Straße in Richtung Bülowstraße einfahrenden Golf kollidierte und stürzte. An den Fahrzeugen entstand ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 08:10

    POL-HAM: Einbruch in Geschäftsräume auf der Rautenstrauchstraße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwoch, 17. September, 18 Uhr, und Donnerstag, 18. September, 7 Uhr, gewaltsam Zuritt zu Geschäftsräumen in der Rautenstrauchstraße. Nachdem er oder sie durch das Beschädigen einer Tür ins Innere gelangten, durchsuchten er oder sie die Räume nach möglichem Diebesgut und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren