PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Blitzer angesprüht +++ Unfallfluchten +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus, Sulzbach, Rossertstraße, Freitag, 05.09.2025 05:40 Uhr - 15:30 Uhr

(sb)Unbekannte sind am Freitag in ein Reihenhaus in Sulzbach eingebrochen. Die Hauseigentümer kamen gegen 15:30 Uhr zu ihrem Haus in der Rossertstraße zurück und mussten feststellen, dass mehrere Räume durchwühlten worden waren. Die Einbrecher hatten sich im Tagesverlauf über den Garten zum Haus begeben und eine Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. Nachdem die Täter das Haus durchsucht hatten, verschwanden sie unerkannt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus bittet mögliche Zeugen, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

2. Blitzer angesprüht, Flörsheim, Rüsselsheimer Straße, Freitag, 05.09.2025, 16:15 Uhr

(sb)Zwei junge Männer haben am Freitagnachmittag einen mobilen Blitzer der Stadt Flörsheim beschmiert. Die beiden Vandalen, die auf etwa 20 Jahre alt geschätzt werden, begaben sich gegen 16:15 Uhr zu dem aufgebauten Blitzer in der Rüsselsheimer Straße in Weilbach. Einer der beiden holte eine Spraydose hervor und sprühte damit das Blickfenster des Blitzers zu. Eine weitere Person filmte das Geschehen. Die beiden jungen Männer trugen während der Tat eine Sturmhaube. Einer der beiden war mit einem Trainingsanzug bekleidet. Sollte ihnen in dem Zusammenhang etwas aufgefallen sein, melden sie sich bitte bei der Polizeistation Flörsheim unter (06145) 5476-0.

3. Verkehrsunfallflucht, Kelkheim, Dingesweg, Freitag, 05.09.2025, 13:30 Uhr

(sb)Am Freitagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Kelkheim, bei der ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde. Ein jugendlicher Motorradfahrer befuhr gegen 13:30 Uhr den Dingesweg, als ihm an der Kreuzung zur Feldbergstraße ein Auto die Vorfahrt nahm. Der Motorradfahrer stieß mit dem PKW zusammen und zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

4. Unfallflucht, Eschborn, Ginnheimer Straße, 05.09.2025, 13:30 Uhr-14:34 Uhr

(so)Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Eschborn kam es am Freitag zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14:30 Uhr musste ein Fahrzeughalter nach dem Einkauf feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen sein Auto gestoßen war. Der schwarze Golf des Geschädigten war zuvor auf dem Parkplatz von Aldi in der Ginnheimer Straße abgestellt worden. Der Unfallverursacher hatte sich bei Eintreffen des Geschädigten bereits entfernt. Hinweise zum Verursacher gibt es bislang nicht. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollte Ihnen in der genannten Zeit in dem Zusammenhang etwas aufgefallen sein, melden Sie sich bitte unter (06192) 2079-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell