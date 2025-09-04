PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Geldautomaten-Knacker gescheitert +++ Diebesduo auf Campingplatz unterwegs +++ Motorroller gestohlen +++ Kind bei Unfall schwer verletzt

Hofheim (ots)

1. Geldautomaten-Knacker gescheitert,

Hattersheim, Heddingheimer Straße, Mittwoch, 03.09.2025, 06:50 Uhr

(am) Zwei Männer sind am Mittwochmorgen daran gescheitert, in der Heddingheimer Straße in Hattersheim einen Geldautomaten zu stehlen. Gegen 06:50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie die Unbekannten versuchten, den Geldautomaten vor einer Spielhalle aus seiner Verankerung zu lösen. Als sich der Automat nicht mitnehmen ließ, flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung der Lärmschutzwand der A66.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder Tat geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 melden.

2. Diebesduo auf Campingplatz unterwegs, Eppstein-Niederjosbach, Bezirksstraße, Mittwoch, 03.09.2025, 01:30 Uhr bis 04:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben zwei maskierte Diebe auf einem Campingplatz in Eppstein-Niederjosbach zugeschlagen. Ersten Ermittlungen zufolge war das Duo im Schutze der Dunkelheit mit einem Fahrzeug auf einen Parkplatz nahe dem Campingplatz gefahren. Von dort aus betraten sie das Gelände, brachen einen Geräteschuppen auf und entwendeten daraus Werkzeug und Gartengeräte. Weiterhin stahlen sie ein E-Bike sowie einen E-Scooter und flüchteten daraufhin mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Motorroller gestohlen,

Bad Soden, Lortzingstraße, Samstag, 30.08.2025 bis Dienstag, 02.09.2025

(wie) Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Dienstagmittag ist in Bad Soden ein Motorroller gestohlen worden. Eine 40-Jährige hatte das motorisierte Zweirad der Marke Piaggio auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand der Lortzingstraße abgestellt und abgeschlossen. Als sie am Dienstag gegen 13:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter den Motorroller im Wert von circa 3.500 EUR entwendet hatte. Hierzu muss der Dieb das Lenkradschloss überwunden haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06196/ 9695-0 um Hinweise.

4. Kind bei Unfall schwer verletzt,

Hofheim, Marxheim, Nachtigallenweg, Donnerstag, 04.09.2025, 13.20 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde ein Kind bei einem Unfall mit einem Schulbus schwer verletzt. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge war der 12-jährige Junge gegen 13.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Stormstraße in Richtung Nachtigallenweg unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Bus auf dem Nachtigallenweg in Richtung Schule. An der dortigen Kreuzung missachtete der Junge die Vorfahrt des Busses, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Junge zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell