POL-MTK: +++ Brand in Lagerhalle +++

Hofheim (ots)

1. Brand einer Lagerhalle,

Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße, Dienstag, 02.09.2025, 23:50 Uhr

(sb) In der heutigen Nacht kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in Eschborn-Niederhöchstadt.

Durch Beamte der Polizeistation Eschborn wurde im Rahmen ihrer Streifentätigkeit Brandgeruch vernommen und umgehend die Ursachensuche eingeleitet. Im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße wurde Rauch aus einer Werkstatt am Rande eines Wohngebietes festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand ein Fahrzeug im Innern der Werkstatt bereits vollständig in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Bürogebäude verhindert werden.

Durch den Brand brannte ein Fahrzeug komplett aus, drei weitere wurden durch die Hitzeeinwirkungen nach ersten Einschätzungen ebenfalls zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500.000 EUR geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. In der Sache ermittelt die Kriminalpolizei in Sulzbach und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

