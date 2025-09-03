PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdieb scheitert +++ Unfälle beim Überholen

Hofheim (ots)

1. Trickdieb scheitert,

Hofheim, Alte Bleiche, Dienstag, 02.09.2025, 13:50 Uhr

(ro)Am Dienstagmittag ist ein Trickdieb in Hofheim beim Versuch Bargeld zu stehlen gescheitert. Ein 78-jähriger Hofheimer wurde in seinem Auto sitzend gegen 13:50 Uhr von einem Unbekannten in der Straße "Alte Bleiche" angesprochen. Dieser gab vor, eine Münze wechseln zu wollen. Als der hilfsbereite Senior sein Portemonnaie in die Hand nahm, versuchte der Fremde Geldscheine aus dem Geldbeutel zu ziehen. Geistesgegenwärtig konnte der Hofheimer das Handgelenk des Diebs packen, gleichzeitig knurrte sein im Fahrzeug befindlicher Hund, sodass der Unbekannte das Geld losließ und sich eilig aus dem Staub machte. Die Polizei informierte der Senior erst am Nachmittag. Der Trickdieb wird als etwa 45 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, leicht untersetzt sowie mit "südländischem" und gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte dunkle kürzere Haare, trug einen grauen Anzug und sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Beim Überholen Unfall gebaut,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Dienstag, 02.09.2025, 13:55 Uhr

(ro)Am Dienstag hat der Fahrer eines Transporters in Bad Soden beim Überholen einen Unfall verursacht und ist hierbei leicht verletzt worden. Der 38-Jährige befuhr mit seinem VW Crafter die Königsteiner Straße aus Richtung Sulzbacher Straße in Richtung Paul-Reiss-Straße. Ein vor ihm fahrender Mercedes wollte in Höhe der Hausnummer 85 links auf einen Parkplatz einbiegen und verlangsamte daher die Fahrt. Währenddessen setzte der Fahrer des Transporters zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall stieß der VW noch gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Eines dieser Autos wurde noch gegen einen weiteren geparkten Pkw gedrückt. Bei dem Unfall verletzte sich der VW-Fahrer und wurde ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

3. Unfall beim Überholen,

Bad Soden, Schulstraße, Dienstag, 02.09.2025, 08:20 Uhr

(ro)In Bad Soden kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 56-Jähriger befuhr in seinem Skoda die Schulstraße aus Richtung der Königsteiner Straße in Richtung Schwalbacher Straße. Hinter ihm war ein 21-Jähriger auf seiner KTM unterwegs. Als der Skoda-Fahrer in Höhe der Hausnummer 8 links in eine Parklücke einbiegen wollte, hatte der Zweiradfahrer bereits zum Überholen angesetzt. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer stürzte und streifte hierbei noch einen geparkten Opel. Der 21-Jährige musste verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizeistation Eschborn bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

