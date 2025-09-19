Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Geschäftsräume auf der Rautenstrauchstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwoch, 17. September, 18 Uhr, und Donnerstag, 18. September, 7 Uhr, gewaltsam Zuritt zu Geschäftsräumen in der Rautenstrauchstraße.

Nachdem er oder sie durch das Beschädigen einer Tür ins Innere gelangten, durchsuchten er oder sie die Räume nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend unerkannt mit Bargeld als Diebesgut.

Hinweise zu den Unbekannten oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

