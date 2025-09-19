Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnmobil auf der Sedanstraße

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem sich ein 22-Jähriger und ein 29-Jähriger am Donnerstag, dem 18. September gegen 11:15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohnmobil auf der Sedanstraße verschafft hatten, endete ihr Vorhaben auf der Polizeiwache.

Der Besitzer des Wohnmobils wurde auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam und alarmierte umgehend die Beamten. Als diese eintrafen, befanden sich die beiden Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle.

Bei der Durchsuchung der beiden Männer, die in Hamm und Geldersheim wohnen, wurde mutmaßliches Diebesgut aus anderen Taten aufgefunden.

Im Anschluss der Sachverhaltsaufnahme ging es für beide zur Polizeiwache. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell