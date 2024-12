Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bedrohung mit Messer in der Hebbelstraße - Raubdelikt nicht ausgeschlossen.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen (09.12.2024) bedrohten zwei unbekannte Männer einen Zusteller in der Hebbelstraße mit einem Messer. Der 54-jährige Detmolder befand sich gegen 02:30 Uhr in seinem Fahrzeug in der Zustellung, als die Tatverdächtigen an der Beifahrerseite auftauchten und mit einem Messer auf das Auto einschlugen. Der Mann konnte mit seinem Fahrzeug vor dem Angriff flüchten und blieb unverletzt. Am Oppel Mokka entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Beide sind männlich, etwa 30-35 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und 80-90 kg schwer. Einer der Männer hat dunkle kurze Haare, einen dunklen 3-Tage-Bart, trug einen hellen Pullover und eine dunkle Hose.

Das Motiv der Tat ist noch unklar, ein Raubdelikt kann daher nicht ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat 5 bittet unter der Telefonnummer 05231 6090 um Hinweise zu den flüchtigen Tätern.

