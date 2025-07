Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Türöffnen auf den Verkehr achten

Nordhausen (ots)

Am 04.07.2025 wurde die Polizei Nordhausen um 15:41 Uhr darüber informiert, dass sich am Weinberg ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Hier hatte eine Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand abgeparkt und unvermittelt die Fahrertür zum Aussteigen aufgerissen. Der ankommende Verkehr wurde dabei nicht beachtet, so dass ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen die nun geöffnete Tür stieß. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Es entstand aber recht hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

