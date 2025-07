Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: betrunkener Fahrzeugführer Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am 05.07.2025 / 22:55 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger einen grauen Pkw BMW. Dieser befuhr die L 1005 von Dingelstädt kommend in Richtung Heiligenstadt in Schlangenlinien. Am Ortseingang Heiligenstadt konnte das Fahrzeug durch die Polizei festgestellt und angehalten werden. Der 30jähige versuchte noch vergeblich, im Fahrzeug seinen Platz zu tauschen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,15 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Vor Ort konnte nicht geklärt werden, ob der Fahrer Inhaber einer Fahrerlaubnis ist. Dies werden die Ermittlungen zeigen. Weil keiner der anderen Insasse fahrtauglich war, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

