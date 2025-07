Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 03.07.2025 / 19:00 Uhr bis zum 04.07.2025 / 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Heiligenstädter Ibergstraße am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Tiguan. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte mit der Frontstoßstange des VW, verursachte einen Sachschaden von etwa 1.000,-EUR und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell