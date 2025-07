Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Traktor Kaltohmfeld

Nordhausen (ots)

"So eine ..." dürfte wohl der 19jährige Fahrer eines Traktors mit angehängtem Güllefass als erstes gesagt haben. Er war am 04.07.2025 / 15:10 Uhr auf der L 2055 bei Kaltohmfeld unterwegs und beabsichtigte, in einen Feldweg mit Gefälle abzubiegen. Beim Herabfahren bemerkte er, dass der Anhänger den Traktor zu schieben begann. Dadurch kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und hochkant vor dem Anhänger zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Traktor in bislang unbekannter Höhe. Es liefen keine Flüssigkeiten aus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell