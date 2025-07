LPI-NDH: Unfallflucht Worbis

Nordhausen (ots) - Immer wieder fallen den Beamten E-Scooter auf, die nicht versichert sind - so auch am 04.07 2025 / 22:45 Uhr in Heiligenstadt / Nordhäuser Straße. Hier wurde der 14jährige Führer angehalten, weil am Fahrzeug eine Plakette von 2024 angebracht war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Anzeige erstattet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben. Rückfragen bitte ...

