LPI-NDH: Kellereinbruch Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 03.07.2025 / 17:00 Uhr bis 04.07.2025 / 17:00 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Führer eines roten Fahrzeuges einen abgestellten grauen Pkw VW Polo an der Fahrertür. Dieser war auf einem Parkplatz in Worbis / Nordhäuser Straße 26 (Anwohnerstellplatz) abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

