Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verletzte E-Scooter-Fahrerin im Kreisverkehr

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 18-jährige Fahrerin aus Hamm kollidierte am 18.September um 13.39 Uhr mit dem VW eines 42-jährigen Hammers und kam leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Die 18-Jährige fuhr aus der Friedrich-Ebert-Straße in den Kreisverkehr an der Hammer Straße ein, wo sie mit dem aus der Hammer Straße in Richtung Bülowstraße einfahrenden Golf kollidierte und stürzte.

An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.(Tei)

