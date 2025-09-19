Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß mit Personenschaden

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt kam der 77-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades aus Hamm in ein Krankenhaus, nachdem er am 18. September, gegen 13.30 Uhr im Kreisverkehr der Johannes-Rau-Straße im Bereich der Straße Am Lausbach mit dem Pick-Up einer 19-jährigen Hammerin kollidierte und stürzte.

Der 77-Jährige war bereits in dem Kreisverkehr unterwegs, als die 19-Jährige mit ihrem Ford aus der Johannes-Rau-Straße in den Kreisverkehr einfuhr.

Der hierbei an dem Kleinkraftrad entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für 20 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell