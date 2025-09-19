PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß mit Personenschaden

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt kam der 77-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades aus Hamm in ein Krankenhaus, nachdem er am 18. September, gegen 13.30 Uhr im Kreisverkehr der Johannes-Rau-Straße im Bereich der Straße Am Lausbach mit dem Pick-Up einer 19-jährigen Hammerin kollidierte und stürzte.

Der 77-Jährige war bereits in dem Kreisverkehr unterwegs, als die 19-Jährige mit ihrem Ford aus der Johannes-Rau-Straße in den Kreisverkehr einfuhr.

Der hierbei an dem Kleinkraftrad entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für 20 Minuten gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren