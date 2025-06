Polizei Münster

POL-MS: Polizisten stellen Autodiebe in Gremmendorf - 23-Jähriger in Gewahrsam

Münster (ots)

Am Sonntagnachmittag (15.06., 14:31 Uhr) ist es Polizisten gelungen, einen 23-Jährigen und einen 17-Jährigen in Gremmendorf zu stellen, die im Verdacht stehen, eine halbe Stunde zuvor im Stadtteil Berg Fidel einen roten Kleinwagen entwendet zu haben.

Nach aktuellem Kenntnisstand stand der Kleinwagen um circa 14 Uhr in der Siemensstraße mutmaßlich unverschlossen und mit dem Schlüssel im Zündschloss in einer Parkbucht vor einem Lieferservice, in welchem sich der Halter des Fahrzeugs aufhielt.

Die nach dem Diebstahl des Wagens alarmierten Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen bemerkten sie, wie die beiden mutmaßlichen Autodiebe mit dem gestohlenen Kleinwagen vom Martin-Luther-King-Weg aus in die Straße An den Loddenbüschen abbogen. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und stellten die beiden Insassen.

Da es Hinweise darauf gab, dass der 23-Jährige am Steuer des Wagens Rauschmittel konsumiert haben könnte, boten die Beamten dem Beschuldigten einen freiwilligen Urinvortest an. Der Test reagierte positiv auf Marihuana. Die Polizeibeamten nahmen den 23-Jährigen und den 17-Jährigen mit zur Polizeiwache. Dort nahmen sie den 23-Jährigen in Gewahrsam und übergaben den 17-Jährigen in die Obhut seines Vaters.

Beide Beschuldigte erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls von Kraftwagen. Der 23-Jährige muss sich außerdem wegen des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizei rät, das eigene Fahrzeug niemals unverschlossen zu parken und den dazugehörigen Schlüssel nicht im Wagen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell