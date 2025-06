Polizei Münster

POL-MS: Unfall im Ludgerikreisel - 60-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer aus Münster ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am Montagmittag (16.06., 12:39 Uhr) auf dem Ludgeriplatz schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 60-Jährige am Ludgeriplatz die Hammer Straße mit seinem Fahrrad auf dem Zebrastreifen überquert. Ein 61-jähriger Mann aus Senden beabsichtigte zeitgleich, mit seinem Pkw von der Hammer Straße in den Ludgerikreisel einzubiegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 60-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Die Hammer Straße war für die Unfallaufnahme in Höhe des Ludgeriplatzes zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell