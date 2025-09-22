Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Blitzer unerwünscht - Teile von Radarmessanlage entwendet

Hamm-Heessen (ots)

Während des Aufbaus einer Geschwindigkeitsmessstelle der Stadt Hamm an der Kleinen Amtsstraße entwendete ein bislang unbekannter Radfahrer am Freitag, 19. September, zwischen 6.45 und 7.10 Uhr einige Teile der Radarmessanlage im Wert von rund 4.000 Euro.

Laut Zeugenaussagen war der Dieb auf einem sehr alten Fahrrad unterwegs. Der Mann hatte dunkle, etwas längere Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine helle Jacke. Insgesamt hatte er ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell