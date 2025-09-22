Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung an der Feldstraße

Hamm-Herringen (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag, 21. September, zwischen 18 und 21.15 Uhr in eine Wohnung an der Feldstraße ein.

Durch das Aufschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Beim Durchwühlen der Schränke entdeckten sie mehrere hochwertige Uhren.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell