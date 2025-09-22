PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung an der Feldstraße

Hamm-Herringen (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag, 21. September, zwischen 18 und 21.15 Uhr in eine Wohnung an der Feldstraße ein.

Durch das Aufschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Beim Durchwühlen der Schränke entdeckten sie mehrere hochwertige Uhren.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:02

    POL-HAM: Einbruch in Reha-Praxis

    Hamm-Mitte (ots) - Eine Reha-Praxis am Westring war am Freitag, 19. September, das Ziel von einem unbekannten Einbrecher. Gegen 19.10 Uhr hebelte der Tatverdächtige die Zugangstür der Praxis auf. Er durchwühlte die Räume und entwendete Elektronik und Bargeld. Der Einbrecher ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat einen Dreitagebart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Kappe, eine schwarze Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:01

    POL-HAM: Blitzer unerwünscht - Teile von Radarmessanlage entwendet

    Hamm-Heessen (ots) - Während des Aufbaus einer Geschwindigkeitsmessstelle der Stadt Hamm an der Kleinen Amtsstraße entwendete ein bislang unbekannter Radfahrer am Freitag, 19. September, zwischen 6.45 und 7.10 Uhr einige Teile der Radarmessanlage im Wert von rund 4.000 Euro. Laut Zeugenaussagen war der Dieb auf einem sehr alten Fahrrad unterwegs. Der Mann hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren