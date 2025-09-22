PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lkw entfernt sich nach Verkehrsunfall von der Unfallstelle

Hamm-Rhynern (ots)

Nachdem eine 41-jährige Fahrerin eines Nissan am Freitag, den 19. September, gegen 13.20 Uhr auf der Werler Straße auf einen Lkw auffuhr, setzte dieser seine Fahrt unbeeindruckt in Richtung Hammer Innenstadt fort.

Das Fahrzeug der Soesterin war mit den Schäden im Frontbereich nicht mehr fahrbereit.

Hinweise auf den möglicherweise beschädigten Lkw nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(Tei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

