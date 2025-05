Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind mit E-Scooter Kreuzebra

Nordhausen (ots)

Am 09.05.2025 / 16:50 Uhr stellten Beamte der PI Eichsfeld in Kreuzebra / Hauptstraße einen 12jährigen Jungen fest, der einen E-Scooter fuhr. Dieses war zum Zeitpunkt der Nutzung nicht versichert. Zudem hätte er diesen in seinem Alter noch nicht fahren dürfen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Anzeige erstattet.

