Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter-Fahrerin ohne Versicherung dafür mit Smartphone in der Hand unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am Donnerstag, 28. August 2025, gegen 10:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst eine 15-Jährige auf einem E-Scooter am Hasporter Damm in Delmenhorst.
Die Jugendliche fiel mit einem Smartphone in der Hand auf, wie sie ihren E-Scooter am Hasporter Damm in Richtung Hasport lenkte und währenddessen Nachrichten tippte.
Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter der 15-Jährigen über keinen Versicherungsschutz verfügte. Stattdessen wurde ein nicht mehr gültiges Kennzeichen verbotswidrig an den Scooter geklebt.
Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die 15-Jährige sind Ermittlungsverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.
