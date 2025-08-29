Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Kupferkabeln in Nordenham +++ Zeugen gesucht
Delmenhorst (ots)
Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 20. August 2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 21. August 2025, 07:00 Uhr eine große Menge Kupferkabel aus einem Neubau an der Viktoriastraße in Nordenham.
Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.
Die Polizei Nordenham sucht Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/ 2694-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell