Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Kupferkabeln in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 20. August 2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 21. August 2025, 07:00 Uhr eine große Menge Kupferkabel aus einem Neubau an der Viktoriastraße in Nordenham.

Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham sucht Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/ 2694-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell