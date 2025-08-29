PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis in Stadland unterwegs

Delmenhorst (ots)

Durch eine auffällige und unsichere Fahrweise ist am Donnerstag, 28. August 2025, gegen 22:35 Uhr, ein Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 437 in Stadland kontrolliert worden.

Der 30-jährige VW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 437 in Fahrtrichtung Schweiburg, geriet hierbei jedoch einige Male auf die Gegenfahrbahn.

Beamte der Polizei Nordenham stoppten den Pkw-Fahrer und unterzogen ihn einer Kontrolle. Im Rahmen der Kontrolle machte der Fahrer einen berauschten Eindruck. Ein durchgeführter Test ließ auf einen möglichen Einfluss durch THC schließen.

In der Folge entnahm eine Ärztin eine Blutprobe und gegen den 30-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Gegen den 30-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

