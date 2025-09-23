Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Elektrogroßhandel

Hamm-Herringen (ots)

Ein Elektrogroßhandel in der Spenglerstraße war in der Nacht zum Montag, 22. September, das Ziel von Einbrechern. Gegen 3.50 Uhr verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Firma. Dort entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch entgegen. (bf)

