Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus am Rheinsberger Platz

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Montag, 22. September, zwischen 8.30 und 15 Uhr unerlaubten Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Rheinsberger Platz. Sie durchwühlten diverse Schränke einer Wohnung. Angaben zum Diebesgut konnten derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

