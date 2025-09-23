Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bargeld nach Einbruch entwendet

Hamm-Uentrop (ots)

Ein odere mehre Diebe entwendeten am Montag, 22. September, zwischen 9.45 und 13.45 Uhr Bargeld aus einer Wohnung in der Lindenstraße. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufbrechen der Wohnungstür Zugang und durchwühlten die Schränke.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

