Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Münsterstraße

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 61-jährige Skoda-Fahrerin am Dienstag, 23. September, nach einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm befuhr gegen 19.55 Uhr mit ihrem Wagen die Münsterstraße in südliche Richtung. Als eine neben ihr fahrende Renault-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste, beabsichtigte diese die Spur zu wechseln und kollidierte hierbei mit dem Skoda der Hammerin.

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 61-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn gestoßen und kam auf dem angrenzenden Gehweg auf der rechten Fahrzeugseite zu liegen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

