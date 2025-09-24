Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Schultenstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Montag, 22. September, 22 Uhr und Dienstag, 23. September, 13.30 Uhr einen geparkten BMW auf der Schultenstraße. Der Pkw wies Dellen und Lackkratzer auf der Fahrerseite auf. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

