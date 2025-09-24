PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Behördenübergreifender Schwerpunkteinsatz der Polizei Hamm mit starker Präsenz auf dem Stunikenmarkt und im Bahnhofsquartier

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm zeigte am Dienstag, 23. September, verstärkte Präsenz in der Hammer Innenstadt und führte Kontrollen auf dem Stunikenmarkt und im Bereich des Bahnhofes durch. Dabei hatten die Einsatzkräfte auch die Waffen- und Messerverbotszone im Blick.

Im Zuge der Sicherheitskooperation unterstützten der Kommunale Ordnungsdienst und die Bundespolizei. Auch zivile Ermittler der Kreispolizeibehörde Soest beteiligten sich an den Kontrollen.

Neben vielen Gesprächen im Bahnhofsquartier und auf dem Stunikenmarkt überprüften die Einsatzkräfte im Zeitraum von 14 Uhr bis 19 Uhr mehr als 130 Personen. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf möglichen Verstößen gegen das Verbot des Führens von Waffen und Messern bei öffentlichen Veranstaltungen sowie in der Waffen- und Messerverbotszone. Bei keiner der überprüften Personen konnten Verstöße festgestellt werden.

Im Rahmen der Präsenz beobachteten zivile Beamte einen mutmaßlichen Dealer bei einem Drogenhandel. Anschließend versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen, und flüchtete. Auf seiner Flucht beschädigte der 28-Jährige auf der Nassauer Straße ein Carport. Dennoch konnte er kurz darauf an der Hafenstraße festgehalten und kontrolliert werden.

Zudem nahmen die Beamten der Bundespolizei im Hammer Hauptbahnhof einen 22-jährigen Mann aus Berlin fest, der mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, und brachten ihn auf die Polizeiwache.

Darüber hinaus konnten zwei vermisste Minderjährige in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden.

In ergänzenden Verkehrsmaßnahmen im Innenstadtbereich wurden sechs Verwarngelder erhoben. Außerdem fertigten die Einsatzkräfte zwei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

Zusätzlich zu den täglichen SiKo-Streifen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst sowie den mobilen Videobeobachtungen sind gezielte Sondereinsätze dieser Art ein wirkungsvolles Instrument zur Aufklärung und Verhinderung von Straftaten.

Die Polizei Hamm wird daher auch weiterhin präsent sein und den Kontrolldruck aufrechterhalten.(Tei)

