POL-HAM: Versuchter Paketdiebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Eine unbekannte Tatverdächtige wollte am Mittwoch, 24. September, gegen 11.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus am Peter-Röttgen-Platz zwei Pakete von einem Paketboten entgegennehmen. Dazu hatte sie zuvor den Namen eines fremden Briefkastens überklebt.

Der aufmerksame Paketbote war skeptisch und fragte Anwohner, ob die Tatverdächtige wirklich im Haus wohne. Da dies verneint wurde, behielt der Paketbote die Pakete, in denen sich jeweils ein neues Smartphone befand, für sich.

Die Tatverdächtige ist laut Zeugenaussagen zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie ist zirka 1,75 Meter groß, hat lange, dunkelbraune Haare mit einem Rotstich und eine korpulente Figur. Zum Tatzeitpunkt trug sie eine beige Steppjacke, schwarze Leggings und eine schwarze Umhängetasche.

Hinweise zur Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

