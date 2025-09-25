PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Paketdiebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Eine unbekannte Tatverdächtige wollte am Mittwoch, 24. September, gegen 11.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus am Peter-Röttgen-Platz zwei Pakete von einem Paketboten entgegennehmen. Dazu hatte sie zuvor den Namen eines fremden Briefkastens überklebt.

Der aufmerksame Paketbote war skeptisch und fragte Anwohner, ob die Tatverdächtige wirklich im Haus wohne. Da dies verneint wurde, behielt der Paketbote die Pakete, in denen sich jeweils ein neues Smartphone befand, für sich.

Die Tatverdächtige ist laut Zeugenaussagen zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie ist zirka 1,75 Meter groß, hat lange, dunkelbraune Haare mit einem Rotstich und eine korpulente Figur. Zum Tatzeitpunkt trug sie eine beige Steppjacke, schwarze Leggings und eine schwarze Umhängetasche.

Hinweise zur Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren