Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nachwuchsveranstaltung: "Polizei4You - Ein Tag nur für Dich"

Offenbach (ots)

(jm) Wenn Ihr eine Karriere bei der Polizei Hessen starten möchtet, dann kommt zur Veranstaltung "Polizei4You - Ein Tag nur für Dich". Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südosthessen öffnet am Donnerstag, 16. Oktober 2025, erneut die Pforten des Präsidiums in Offenbach für den potentiellen Nachwuchs. Hierbei erhaltet Ihr praxisnahe Einblicke in die Arbeit der Polizei Hessen.

Im Zeitraum von 10 Uhr bis circa 15 Uhr habt Ihr die Möglichkeit einen Stationenzirkel zu durchlaufen, bei dem Ihr die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei kennenlernt, die Einsatzmittel der Polizei ausprobiert und eure körperliche Fitness beim Sporttest des Eignungsauswahlverfahrens der Polizei Hessen testet. Zum Abschluss könnt Ihr die Diensthunde bei der Arbeit mit ihren Hundeführern erleben.

"Wir freuen uns, die jungen Leute hier in unserem modernen Polizeipräsidium begrüßen zu dürfen und Ihnen den Polizeiberuf näher zu bringen", so Polizeihauptkommissarin Jennifer Mlotek und Polizeihauptkommissar Christopher Wenzel von der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Wer kann teilnehmen? Bewerben können sich alle, die mindestens 16 Jahre alt sind, das Abitur oder den mittleren Bildungsabschluss haben oder die gymnasiale Oberstufe besuchen.

Anmeldung:

Zur Anmeldung einfach eine E-Mail an einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de schreiben. Die E-Mail sollte den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift, eine aktuelle Telefonnummer sowie den (angestrebten) Schulabschluss beinhalten.

Weitere Informationen zur Anmeldung sind auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Südosthessen unter dem Link (https://k.polizei.hessen.de/1619540049) ersichtlich. Zudem ist die Einstellungsberatung bei Rückfragen telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1231 oder -1232 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell