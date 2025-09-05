Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 37. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

08.09.2025:

BAB 66, Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

09.09.2025:

B 43 a, Richtung Dieburg, vor der Anschlussstelle Hanau Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

10.09.2025:

L 3202, Gelnhausen in Richtung Bernbach

11.09.2025:

L 3196, Majoß in Richtung Steinau (Unfallschwerpunkt);

12.09.2025:

K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wild);

13.09. und 14.09.2025:

B 43 a, Richtung Dieburg, vor der Anschlussstelle Hanau Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 05.09.2025, Pressestelle, Merlin Winges

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell