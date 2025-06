POL-HA: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Hagen (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Hagen, Stadtteil Boele, auf der Dortmunder Straße in Höhe der Anschlussstelle Bremen der Autobahn A 1, wurden am 08.06.2025 um 14:27 Uhr zwei Personen verletzt. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Nissan Micra die Dortmunder Straße in Richtung Bathey. Dahinter folgte eine 50-Jährige mit ihrem Pkw Renault Modus in gleicher Richtung. Im Einmündungsbereich ...

