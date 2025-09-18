Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250918.2 Hennstedt (Dithmarschen): Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Hennstedt (ots)

Von gestern auf heute haben Unbekannte an der Gemeinschaftsschule in Hennstedt mehrere Scheiben zerstört und dadurch einen Schaden von einigen tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können.

In der Zeit von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, begaben sich Personen auf das Gelände der Schule in der Schulstraße. Dort stießen sie vermutlich mit einer Eisenstange oder einem ähnlichen Gegenstand gegen sechs Fensterscheiben von Klassenräumen und beschädigten diese dadurch erheblich. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 4.000 Euro liegen.

Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, sollten sich bei der Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 2559920 wenden.

Merle Neufeld

